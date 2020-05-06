628 مليونا لمشاريع صحية في المدينة المنورة

دشن أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان، أمس عددا من المشاريع الصحية في المنطقة بتكلفة تجاوزت 628 مليونا، من خلال تقنية الاتصال المرئي وبمشاركة وزير الصحة، وشملت المشاريع التي تم تدشينها غرفا للعمليات والعناية المركزة و12 مركزا صحيا بهويته الجديدة.

تخطيط سليم

أكد أمير المدينة المنورة أن المشاريع التطويرية التي يشهدها القطاع الصحي بالمدينة المنورة ليست وليدة اللحظة أو ردة فعل، بل هي نتاج التخطيط السليم الذي عملت عليه وزارة الصحة خلال السنوات الثلاث الماضية.

عناية مركزة

شملت المشاريع التي دشنها أمير المدينة المنورة، افتتاح أجنحة التنويم الجديدة بمستشفى المدينة المنورة بسعة 200 سرير من إجمالي 500 سرير بتكلفة تقدر بـ 320 مليون ريال، فيما سيتم تشغيل السعة السريرية المتبقية تباعاً بالإضافة إلى تدشين 27 وحدة للعناية المركزة مزودة بأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية الجديدة، كما ضمت المشاريع الجديدة التي دخلت الخدمة تدشين عدد من المشاريع التطويرية بمستشفى الملك فهد العام بقيمة إجمالية بلغت 129.5 مليون ريال، شملت جناح العمليات الجراحية المطوّرة في مستشفى الملك فهد العام بسعة 8 غرف عمليات، بتكلفة إجمالية بلغت 21 مليون ريال، لتغطي جميع التخصصات الجراحية، ومجهزة بأحدث الأجهزة الطبية المدعمة بكوادر مؤهلة للتعامل مع الحالات الطبية الحرجة، بالإضافة إلى أجنحة العناية المركزة المطورة بالمستشفى بسعة 60 سريراً، وبتكلفة بلغت 100 مليون ريال إلى جانب عدد من المشاريع التطويرية لتحسين المداخل والمحيط الخارجي للمستشفى.

مشروع تطويري

تم تدشين أجنحة العناية المركزة المتخصصة لرعاية الأطفال بمستشفى المدينة للنساء والولادة والأطفال بسعة 30 سريراً، وبتكلفة إجمالية بلغت 30 مليون ريال، كما ضمت حزمة المشروعات الصحية وضع حجر الأساس للمشروع التطويري المتكامل لمستشفى أحد العام بتكلفة 106.8 ملايين ريال بهدف إعادة تأهيل مرافقة بشكل كامل ورفع كفاءة البنية التحتية وتعزيز مستوى الخدمات بشكل كامل.

نقلة نوعية

أكد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة أن المشاريع الصحية التي تم تدشينها ستسهم في إحداث نقلة نوعية في الخدمات الطبية بمنطقة المدينة المنورة، وتقديم أفضل الرعاية الصحية بعد الإضافة الكبيرة لمنظومة الخدمات الصحية.

أبرز المشاريع

320

مليون ريال لأجنحة التنويم الجديدة

27

Advertisements

وحدة للعناية المركزة

129.5

مليون ريال لمشاريع تطويرية بمستشفى الملك فهد

21

مليون ريال لجناح العمليات الجراحية

100

مليون لأجنحة العناية المركزة المطورة

30

مليون لأجنحة العناية المركزة بمستشفى النساء والولادة

106.8

ملايين للمشروع التطويري لمستشفى أحد