اجتماعي / تراحم الباحة تدعم سداد إيجارات مساكن 13 من أسر السجناء بالمنطقة



الباحة 13 رمضان 1441 هـ الموافق 06 مايو 2020 م واس

بدأت لجنة تراحم بمنطقة الباحة إجراءات تسديد إيجارات المساكن لعدد من أسر النزلاء ذوي المحكوميات الطويلة، بهدف التخفيف من معاناتهم في ظل الأوضاع الراهنة.

وأوضح رئيس اللجنة خالد بن محمد آل نسيلة، أن هذه الدفعة بلغت 99200 ألف ريال، جاءت بدعم من الأمانة العامة للجنة الوطنية الرئيسة لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بمبلغ 70 ألف ريال، كما أسهمت مؤسسة الملوان الوقفية بمدينة الرياض بجزء من قيمة الإيجارات، والتي شملت ثلاث عشرة أسرة من الأكثر احتياجا.

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