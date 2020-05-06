السعودية اليوم / هيئة حقوق الإنسان: أنظمة المملكة كفلت الحريات المشروعة للمواطن والمقيم لممارسة أديانهم



الرياض 12 رمضان 1441هـ الموافق 5 مايو 2020م واس

رأس معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد رئيس مجلس الهيئة اليوم اجتماعاً للمجلس وذلك عبر الشبكة الافتراضية.

وخلال جلسة المجلس نوه مجلس الهيئة بالجهود التي تبذلها المملكة في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان، حيث أكد المجلس أن خلف هذه التطورات إرادة سياسية قوية أسهمت في الانتقال من حيَّز الالتزامات إلى حيَّز الممارسات في مجال حماية وتعزيز الحقوق بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -.

وأكد المجلس على كفالة أنظمة المملكة لجميع الحريات المشروعة للمواطن والمقيم على حد سواء، ومن ذلك الحرية الدينية وممارسة أصحاب الأديان المختلفة دياناتهم بحرية في أماكن إقامتهم.

وناقش المجلس عددًا من الموضوعات المطروحة على جدول أعماله، من ضمنها التقرير السنوي للهيئة لعام (1440-1441)هـ .

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