السعودية اليوم/ وصول أول ثلاث طائرات تقل طلبة أردنيين من الخارج



عمّان 12 رمضان 1441 هـ الموافق 5 مايو 2020 م واس

أعلنت الحكومة الأردنية وصول ثلاث رحلات اليوم إلى العاصمة عمّان، سيرت لإعادة المواطنين الأردنين من الخارج.

وقال مدير أمن وحماية المطارات في الأردن العميد الركن خالد الشنتير: إن طائرتين وصلتا من العاصمة المصرية القاهرة أقلت 317 راكباً، فيما قدمت الرحلة الثالثة من مدينة إسطنبول التركية أقلت 260 راكباً، وتم نقلهم إلى أماكن الحجر الصحي الكائن في منطقة البحر الميت جنوبي الأردن.

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