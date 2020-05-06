السعودية اليوم / مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الطائف ينفذ مبادرة " تأهيل المدرجات"



الطائف 13 رمضان 1441 هـ الموافق 06 مايو 2020 م واس

أطلق فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة ـ الطائف ـ المرحلة الأولى من تنفيذ مبادرة تأهيل المدرجات الزراعية وتقنيات حصاد مياه الأمطار في الجنوب الغربي من المملكة"، بالتعاون مع مجلس الجمعيات التعاونية، بتكلفة مالية بلغت 62 مليون ريال، وفي مساحة تتجاوز 3 ملايين م2.

وأوضح مدير الفرع بالمنطقة المهندس سعيد بن جارالله الغامدي أن وزارة البيئة والمياه والزراعة عملت على تنفيذ هذه المبادرة إحدى مبادرات الوزارة لتحقيق رؤية المملكة 2030 وبتكلفة إجمالية بلغت 600 مليون ريال، وتشمل كلاً من مناطق الباحة وعسير وجازان ومحافظة الطائف، على مساحة تبلغ 2500 هكتار، بمعدل 600 هكتار تقريباً لكل منطقة.

وأبان مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة أن العمل جار لاستكمال هذه المرحلة في عدد 156 موقعا و التى تستهدف أكثر من 1436 من المستفيدين من أبناء المحافظة كما أنه جاري العمل فى تحديد وحصر المناطق المستهدفة للمرحلة الثانية قريباً إن شاء الله والتي من المتوقع أن يزيد عدد المواقع المستهدفة عن 300 موقع وعدد المستفيدين منها أكثر من 2500 مواطن.

من جهته أبان مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الطائف المهندس هاني بن عبدالرحمن القاضي أن هذه المبادرة بدأت بمراحل ومنها المرحلة التمهيدية ، تم إنجاز ما هو مخصص للمحافظة وذلك لـ 13 موقعا بمركز الشفا و بني مالك تم فيها عمل عدد من المصايد لحجز مياه الأمطار والخزانات الخرسانية وتأهيل المدرجات وزراعة عدد من شتلات الفاكهة وتمديد شبكات للري الحديث ، وبلغ عدد المستفيدين 163 من هذه المرحلة.

وكشف المهندس قاضي أنه جرى تنفيذ ( الجمعية التعاونية للنحالين بالطائف ) بمركز الشفا وبني سعد وتنفيذ (الجمعية التعاونية الزراعية بالباحه ) بمركز بني مالك ، لافتا النظر إلى أنه يتم تنفيذ المزيد من الخزانات الخرسانية بالإضافة إلى تنفيذ أعداد من المصايد لحصاد مياه الأمطار وإعادة تأهيل المدرجات الزراعية وزراعة إعداد من شتلات الفاكهة .

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