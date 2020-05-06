السعودية | مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني يدرب 25 من المثقفين والأكاديميين من 17 دولة على مهارات الاتصال

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 2 دقيقتين - 1:03 صباحًا, 6 مايو 2020 م
المناطق - الرياض
نظم مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني ممثلا بأكاديمية الحوار للتدريب برنامجا تدريبيا عن بُعد بعنوان “تنمية مهارات الاتصال و الحوار” يومي الأحد والاثنين 10-11 رمضان 1441هـ، الموافق 3-4 مايو 2020م ، بمشاركة (25) خمسة وعشرين من المثقفين وأساتذة الجامعات الذين يمثّلون سبع عشرة (17) دولة أفريقية.
ويأتي تنفيذ هذا البرنامج في سياق الشراكة بين المركز ولجنة الدعوة في أفريقيا، في مجال تعزيز ونشر قيم الحوار والتعايش والتسامح والوسطية والاعتدال في المجتمعات الأفريقية، من خلال الاستفادة من اللقاءات والبرامج التي ينظمها المركز.
ويهدف البرنامج الذي قدمه على مدى يومين الأستاذ/ عبدالعزيز الشهري، المدرب المعتمد لدى أكاديمية الحوار، إلى تنمية مهارات الاتصال والحوار مع الآخرين بكفاءة وإيجابية ، مما يساعد على تحقيق التفاهم الثقافي .
وتناول البرنامج عددا من المحاور من بينها مفهوم الاتصال وأهميته وأنواعه وتطبيق مهارات الإنصات والتحدث بكفاءة وإتقان واستخدام مهارات التأثير عند إدارة الحوار، إضافة إلى تطبيق مهارات التواصل الإيجابي على المستوى الوطني ومع الثقافات والحضارات الأخرى .
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