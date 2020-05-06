، "فيصل بن سلمان" يدشن عددًا من المشروعات الصحية بالمدينة المنورة ،

محمد بن مسعود - الدمام - عبر تقنية الاتصال المرئي.. بقيمة إجمالية تجاوزت 628 مليون ريال

دشَّن أمير ‎المدينة المنورة ‎الأمير فيصل بن سلمان، عددًا من المشروعات الصحية الجديدة التي نفذتها ‎وزارة الصحة في ‎المدينة المنورة بقيمة إجمالية تجاوزت ٦٢٨ مليون ريال، وذلك بمشاركة نائبه الأمير ‎سعود بن خالد الفيصل ووزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، عبر تقنية الاتصال المرئي.

وأكد الأمير فيصل بن سلمان أن تدشين المشروعات بهذا الحجم وبهذه السرعة يدل على الكفاءة الإدارية والطبية في وزارة الصحة جاء ذلك خلال حديثه لقناة "الإخبارية"، مضيفًا أن هذه انطلاقة لما هو أفضل في القطاع الصحي سواء في المشروعات الحكومية أو في القطاع الصحي.

وأشار إلى أن مستشفى المدينة المنورة الجديد بسعة ٥٠٠ سرير، إضافة إلى المراكز الصحية وتطوير المستشفيات القائمة وكشف عن افتتاح مستشفى الملك التخصصي نهاية العام الحالي والذي أمر خادم الحرمين الشريفين على إنشائه قبل عامين. المدينة المنورة أمير المدينة الأمير فيصل بن سلمان وزارة الصحة