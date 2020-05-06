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جرفت السيول القوية التي شهدها وادي تية شرق محافظة محايل مركبتَيْن، وألحقت بهما خسائر مادية كبيرة، فيما لم تقع خسائر بشرية -ولله الحمد-.
وكانت المحافظة قد شهدت أمطارًا متفرقة، تراوحت بين المتوسطة والقوية؛ وسال إثرها عدد من الأودية والشعاب، بينها وادي تية.
وقال المتحدث الرسمي باسم مديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير، النقيب محمد السيد: إنه نتج من سيول الوادي احتجاز سيارتين (شاص- هايلكس)، لا يوجد بهما أشخاص محتجزون، وتم تحريك دورية السلامة والمحقق لمعاينة الموقع والتوثيق.
بالفيديو.. سيول "وادي تية" تجرف مركبتَيْن.. ولا خسائر بشريةمحمد طيران الخليج 365 2020-05-05
جرفت السيول القوية التي شهدها وادي تية شرق محافظة محايل مركبتَيْن، وألحقت بهما خسائر مادية كبيرة، فيما لم تقع خسائر بشرية -ولله الحمد-.
وكانت المحافظة قد شهدت أمطارًا متفرقة، تراوحت بين المتوسطة والقوية؛ وسال إثرها عدد من الأودية والشعاب، بينها وادي تية.
وقال المتحدث الرسمي باسم مديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير، النقيب محمد السيد: إنه نتج من سيول الوادي احتجاز سيارتين (شاص- هايلكس)، لا يوجد بهما أشخاص محتجزون، وتم تحريك دورية السلامة والمحقق لمعاينة الموقع والتوثيق.
05 مايو 2020 - 12 رمضان 1441
11:56 PM
باشرت الموقع دوريات السلامة بـ"مدني محايل"
جرفت السيول القوية التي شهدها وادي تية شرق محافظة محايل مركبتَيْن، وألحقت بهما خسائر مادية كبيرة، فيما لم تقع خسائر بشرية -ولله الحمد-.
وكانت المحافظة قد شهدت أمطارًا متفرقة، تراوحت بين المتوسطة والقوية؛ وسال إثرها عدد من الأودية والشعاب، بينها وادي تية.
وقال المتحدث الرسمي باسم مديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير، النقيب محمد السيد: إنه نتج من سيول الوادي احتجاز سيارتين (شاص- هايلكس)، لا يوجد بهما أشخاص محتجزون، وتم تحريك دورية السلامة والمحقق لمعاينة الموقع والتوثيق.
، بالفيديو.. سيول "وادي تية" تجرف مركبتَيْن.. ولا خسائر بشرية ،
المصدر : الخليج 365
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