«الداخلية»: «عودة» تتيح التسجيل لجميع الجنسيات استثنائياً

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وأشارت وزارة الداخلية إلى أنه يمكن الاستفادة من هذه المبادرة من خلال الدخول على أيقونة "عودة" من منصة "أبشر" للخدمات الإلكترونية، وتعبئة الحقول التالية : ( رقم الإقامة - تاريخ الميلاد - رقم الجوال - مدينة المغادرة - مطار الوصول )، مبيّنةً أنه لا يلزم للحصول على الخدمة وجود حساب للمستفيد في ( منصة أبشر )، بغرض التسهيل على المقيمين للاستفادة من المبادرة.
وأكدت وزارة الداخلية أن مغادرة المقيمين المستفيدين، ستكون عبر المطارات التالية : ( مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، ومطار الملك خالد الدولي بالرياض، ومطار الملك فهد الدولي بالدمام، ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة ) بعد موافقة الدول السماح باستقبال رعاياهم.
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