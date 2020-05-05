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عقد رئيس لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد السعودي لكرة القدم، الإسباني فرناندو تريساكو، الاجتماع الدوري الثالث عبر الاتصال المرئي مع 76 حكمًا وحكمًا مساعدًا من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وحكام دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى، بحضور نائبه يوسف ميرزا.
وشهدت بداية الاجتماع ترحيب رئيس لجنة الحكام بمنسوبي اللجنة وجميع الحكام الحاضرين، وأكد أهمية مواصلة العمل للتطوير والارتقاء بالمستوى الفني للحكم السعودي الذي بدأ يعود تدريجيًّا، واستطاع أن يثبت نفسه من خلال الأداء المقدَّم في المباريات المسندة للأطقم الوطنية. وتم خلال الاجتماع شرح الحالات التحكيمية بعد اختبارات عدة أُجريت للحكام، والتحليل الفني، ثم فُتح النقاش بينهم وبين جميع الحكام.
06 مايو 2020 - 13 رمضان 1441 12:00 AM
لجنة الحكام تعقد اجتماعها الدوري الثالث عبر الاتصال المرئي
عقد رئيس لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد السعودي لكرة القدم، الإسباني فرناندو تريساكو، الاجتماع الدوري الثالث عبر الاتصال المرئي مع 76 حكمًا وحكمًا مساعدًا من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وحكام دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى، بحضور نائبه يوسف ميرزا.
وشهدت بداية الاجتماع ترحيب رئيس لجنة الحكام بمنسوبي اللجنة وجميع الحكام الحاضرين، وأكد أهمية مواصلة العمل للتطوير والارتقاء بالمستوى الفني للحكم السعودي الذي بدأ يعود تدريجيًّا، واستطاع أن يثبت نفسه من خلال الأداء المقدَّم في المباريات المسندة للأطقم الوطنية. وتم خلال الاجتماع شرح الحالات التحكيمية بعد اختبارات عدة أُجريت للحكام، والتحليل الفني، ثم فُتح النقاش بينهم وبين جميع الحكام.
، "فرناندو تريساكو" للحكام السعوديين: أثبِتوا أنفسكم في الدوري ،
المصدر : الخليج 365
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