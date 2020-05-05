، استعدادات مكثفة للعام الدراسي المقبل بـ"تعليم عسير" ،

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شكَّلت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير فرق عمل من الإدارات والمكاتب والأقسام لاستكمال الاستعدادات كافة للعام الدراسي المقبل.
وأوضح المدير العام للتعليم في المنطقة سعد الجوني أنه تم وضع خطة شاملة، تُعنى بتكامل الجهود وتنسيقها وصولاً إلى بداية جادة وبدون عوائق للعام الدراسي المقبل، بشراكة فاعلة مع قادة وقائدات المدارس. لافتًا إلى أنه جرى استلام ثلاثة مشاريع تعليمية في إطار خطة الإدارة للتخلص من المباني المستأجرة، وتوفير بيئة تعليمية مناسبة، والبدء في تنفيذ آلية توريد المقررات الدراسية، وتوزيعها على المستودعات الفرعية، ومن ثم إلى المدارس وفق خطة مزمنة.
وأشار الجوني إلى أن من أهم عناصر الاستعداد استمرار البرامج التدريبية للكوادر الإدارية والتعليمية عن بُعد، وتنفيذ أعمال الصيانة لعدد من المباني ذات الاحتياج، ودعم مرحلة الطفولة المبكرة، وإعداد القوائم الخاصة بالمستفيدين والمستفيدات من النقل المدرسي، وتأمين احتياج بعض المدارس من التجهيزات، ومتابعة مستجدات تسديد الميدان من المعلمين والمعلمات وفقًا لما يرد من توجيهات وزارية في هذا الخصوص، فضلاً عن مراجعة وتطوير خطط دعم نواتج التعلم.
وأضاف الجوني: برامج الاستعداد تسير وفق الخطة الموضوعة لها. منوهًا بدعم ومتابعة أمير المنطقة الأمير تركي بن طلال، ووزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، وقيادات الوزارة لبرامج وخطط التعليم كافة في المنطقة.
05 مايو 2020 - 12 رمضان 1441 11:13 PM
الجوني: خطة شاملة بشراكة فاعلة مع قادة وقائدات المدارس
شكَّلت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير فرق عمل من الإدارات والمكاتب والأقسام لاستكمال الاستعدادات كافة للعام الدراسي المقبل.
وأوضح المدير العام للتعليم في المنطقة سعد الجوني أنه تم وضع خطة شاملة، تُعنى بتكامل الجهود وتنسيقها وصولاً إلى بداية جادة وبدون عوائق للعام الدراسي المقبل، بشراكة فاعلة مع قادة وقائدات المدارس. لافتًا إلى أنه جرى استلام ثلاثة مشاريع تعليمية في إطار خطة الإدارة للتخلص من المباني المستأجرة، وتوفير بيئة تعليمية مناسبة، والبدء في تنفيذ آلية توريد المقررات الدراسية، وتوزيعها على المستودعات الفرعية، ومن ثم إلى المدارس وفق خطة مزمنة.
وأشار الجوني إلى أن من أهم عناصر الاستعداد استمرار البرامج التدريبية للكوادر الإدارية والتعليمية عن بُعد، وتنفيذ أعمال الصيانة لعدد من المباني ذات الاحتياج، ودعم مرحلة الطفولة المبكرة، وإعداد القوائم الخاصة بالمستفيدين والمستفيدات من النقل المدرسي، وتأمين احتياج بعض المدارس من التجهيزات، ومتابعة مستجدات تسديد الميدان من المعلمين والمعلمات وفقًا لما يرد من توجيهات وزارية في هذا الخصوص، فضلاً عن مراجعة وتطوير خطط دعم نواتج التعلم.
وأضاف الجوني: برامج الاستعداد تسير وفق الخطة الموضوعة لها. منوهًا بدعم ومتابعة أمير المنطقة الأمير تركي بن طلال، ووزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، وقيادات الوزارة لبرامج وخطط التعليم كافة في المنطقة.
، استعدادات مكثفة للعام الدراسي المقبل بـ"تعليم عسير" ،
المصدر : الخليج 365
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