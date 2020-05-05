، "تدريب السجون" بجدة ينظّم دورة "إدارة الأزمات" عن بعد ،

محمد بن مسعود - الدمام - نظم مركز تدريب السجون بجدة، التابع للإدارة العامة للتدريب، محاضرة عن بعد عبر برنامج webex بعنوان "إدارة الأزمات".

ألقى المحاضرة مدير المكتب العربي لمكافحة التطرف والإرهاب بوزارة الداخلية، عضو هيئة التدريس بكلية الملك فهد الأمنية، العقيد دكتور نايف بن سليمان المطلق.

وتناولت المحاضرة مفاهيم حديثة حول إدارة الأزمة شملت مراحل إدارة الأزمة، وجدارات تحويل الأزمات إلى فرص، والتحول من إدارة الأزمة إلى قيادتها، والمنهج المثالي، وصولاً إلى نماذج وتجارب وحالات عملية لإدارة وقيادة الأزمات.

حظيت المحاضرة بمتابعة الكثير من القيادات ومنسوبي المديرية العامة للسجون في مختلف مناطق المملكة، ودارت نقاشات بناءة حول مفهوم الإدارة أثناء الأزمات.