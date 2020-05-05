- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
محمد بن مسعود - الدمام - نظم مركز تدريب السجون بجدة، التابع للإدارة العامة للتدريب، محاضرة عن بعد عبر برنامج webex بعنوان "إدارة الأزمات".
ألقى المحاضرة مدير المكتب العربي لمكافحة التطرف والإرهاب بوزارة الداخلية، عضو هيئة التدريس بكلية الملك فهد الأمنية، العقيد دكتور نايف بن سليمان المطلق.
وتناولت المحاضرة مفاهيم حديثة حول إدارة الأزمة شملت مراحل إدارة الأزمة، وجدارات تحويل الأزمات إلى فرص، والتحول من إدارة الأزمة إلى قيادتها، والمنهج المثالي، وصولاً إلى نماذج وتجارب وحالات عملية لإدارة وقيادة الأزمات.
حظيت المحاضرة بمتابعة الكثير من القيادات ومنسوبي المديرية العامة للسجون في مختلف مناطق المملكة، ودارت نقاشات بناءة حول مفهوم الإدارة أثناء الأزمات.
05 مايو 2020 - 12 رمضان 1441 11:06 PM
نظم مركز تدريب السجون بجدة، التابع للإدارة العامة للتدريب، محاضرة عن بعد عبر برنامج webex بعنوان "إدارة الأزمات".
ألقى المحاضرة مدير المكتب العربي لمكافحة التطرف والإرهاب بوزارة الداخلية، عضو هيئة التدريس بكلية الملك فهد الأمنية، العقيد دكتور نايف بن سليمان المطلق.
وتناولت المحاضرة مفاهيم حديثة حول إدارة الأزمة شملت مراحل إدارة الأزمة، وجدارات تحويل الأزمات إلى فرص، والتحول من إدارة الأزمة إلى قيادتها، والمنهج المثالي، وصولاً إلى نماذج وتجارب وحالات عملية لإدارة وقيادة الأزمات.
حظيت المحاضرة بمتابعة الكثير من القيادات ومنسوبي المديرية العامة للسجون في مختلف مناطق المملكة، ودارت نقاشات بناءة حول مفهوم الإدارة أثناء الأزمات.
، "تدريب السجون" بجدة ينظّم دورة "إدارة الأزمات" عن بعد ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "تدريب السجون" بجدة ينظّم دورة "إدارة الأزمات" عن بعد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.