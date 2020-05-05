شكرا لقرائتكم خبر عن مقرأة الحرمين.. توّحد مسلمي العالم والان نبدء بالتفاصيل
كما تعد مقرأة الحرمين الشريفين الإلكترونية من البرامج العالمية التي تقدمها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في الجانب التقني لتعليم كتاب الله، وتنطلق من المسجد الحرام، وبمتابعة دؤوبة من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، وإشراف وتنظيم الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية ممثلة في إدارة شؤون المصاحف والكتب بالمسجد الحرام التابعة لوكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية.
ويبلغ عدد المسجلين بالموقع 65658 أكبرهم سناً يبلغ من العمر (80) عاماً وأصغرهم يبلغ (4) سنوات، وبلغ عدد الدول المشاركة بالبرنامج (210) دول، وعدد المجازين الذين ختموا القرآن (349) مجازاً.
وحصلت المقرأة على جائزة أفضل موقع إلكتروني في عام 1436هـ، وللمقرأة عدة فروع تتمحور حول إجادة التلاوة والحفظ الصحيح، وهي تصحيح التلاوة والحفظ والمراجعة والإقراء والإجازة والمتون.
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