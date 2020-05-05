شكرا لقرائتكم خبر عن كيف أصبحت المملكة من أقل الدول في الوفيات؟.. «بلومبيرغ» تجيب والان نبدء بالتفاصيل

أشادت وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية بالإجراءات التى اتخذتها المملكة العربية السعودية لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، مؤكدة أن المملكة نجحت في التعامل مع الفيروس، وباتت من أقل الدول التي نسبة الوفيات فيها ضئيلة جداً مقارنة بعدد الإصابات وعدد السكان.

وأرجعت الوكالة الأسباب إلى الفحص الواسع ومعدل وقدرات العناية المركزة، مشيرة إلى أن هذه هي العناصر الرئيسية التي أسهمت في انخفاض أعداد الوفيات لدى المملكة ودولة الإمارات.

من جانبها، كشفت Raina MacIntyre ، أستاذ الأمن البيولوجي العالمي في جامعة نيو ساوث ويلز، عن أن النسب المنخفضة للوفيات تتلخص في ثلاثة أشياء: الاختبارات الواسعة ومعدل الأعمار وقدرة وحدات العناية المركزة".

وأضافت: "الدول التي تختبر أكثر وتكتشف المزيد من الحالات الخفيفة سيكون لديها معدل وفيات أقل على ما يبدو"، موضحة أن كبار السن والدول التي تتجاوز قدرات وحدات العناية المركزة وقدرات جهاز التنفس الصناعي لديها معدلات وفاة أعلى.