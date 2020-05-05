وفاة الشيخ الطبلاوي نقيب قراء القرآن الكريم في مصر

2020-05-05

متابعات الخليج 365 - متابعة

بعد رحلة عطاء زاخرة بالعطاء توفي اليوم الشيخ محمد محمود الطبلاوي نقيب قراء ومحفظي القرآن الكريم في مصر عن عمر ناهز الـ86 عامًا قضى 60 منها في تلاوة وتحفيظ القرآن الكريم.

ونعى العديد من المغردين المصريين والعرب الشيخ الطبلاوي حيث قال الشيخ أحمد عيسى المعصراوي: خالص العزاء في وفاة الشيخ محمد محمود الطبلاوي سائلًا الله سبحانه أن يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

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وقالت دار الإفتاء المصرية: “إنا لله وإنا إليه راجعون ننعى بقلب راضٍ بقضاء الله القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي نقيب قراء ومحفظي القرآن الكريم في مصر اللهم شفّع فيه القرآن وأعماله الصالحة وأسكنه الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقًا”.

والمعرف أن الشيخ محمد محمود الطبلاوي، من مواليد 14 نوفمبر من عام 1934، جده بشّر والدته، بأن من في بطنها سيكون من حفظة القرآن الكريم، وتحققت البشرى حيث أتم الطبلاوي حفظ القرآن الكريم وعمره 9 سنوات، ويروي الشيخ الطبلاوي أن أول أجر له كان 5 قروش من عمدة قريته وكان عمره وقتها 11 عامًا، وذاع صيته من وقتها حتى أصبح ينافس كبار القراء في عصره.

سافر الشيخ محمد محمود الطبلاوي، إلى عدد كبير من دول العالم، سواء بدعوات خاصة أو مبعوثًا من قبل وزارة الأوقاف والأزهر الشريف، ومحكمًا لكثير من المسابقات الدولية لحفظة القرآن من كل دول العالم، وحصل على وسام من لبنان في الاحتفال بليلة القدر تقديرًا لجهوده في خدمة القرآن الكريم.تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19

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