- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم وفاة الشيخ الطبلاوي نقيب قراء القرآن الكريم في مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
وفاة الشيخ الطبلاوي نقيب قراء القرآن الكريم في مصر
متابعات الخليج 365 - متابعة
بعد رحلة عطاء زاخرة بالعطاء توفي اليوم الشيخ محمد محمود الطبلاوي نقيب قراء ومحفظي القرآن الكريم في مصر عن عمر ناهز الـ86 عامًا قضى 60 منها في تلاوة وتحفيظ القرآن الكريم.
ونعى العديد من المغردين المصريين والعرب الشيخ الطبلاوي حيث قال الشيخ أحمد عيسى المعصراوي: خالص العزاء في وفاة الشيخ محمد محمود الطبلاوي سائلًا الله سبحانه أن يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
وقالت دار الإفتاء المصرية: “إنا لله وإنا إليه راجعون ننعى بقلب راضٍ بقضاء الله القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي نقيب قراء ومحفظي القرآن الكريم في مصر اللهم شفّع فيه القرآن وأعماله الصالحة وأسكنه الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقًا”.
والمعرف أن الشيخ محمد محمود الطبلاوي، من مواليد 14 نوفمبر من عام 1934، جده بشّر والدته، بأن من في بطنها سيكون من حفظة القرآن الكريم، وتحققت البشرى حيث أتم الطبلاوي حفظ القرآن الكريم وعمره 9 سنوات، ويروي الشيخ الطبلاوي أن أول أجر له كان 5 قروش من عمدة قريته وكان عمره وقتها 11 عامًا، وذاع صيته من وقتها حتى أصبح ينافس كبار القراء في عصره.
سافر الشيخ محمد محمود الطبلاوي، إلى عدد كبير من دول العالم، سواء بدعوات خاصة أو مبعوثًا من قبل وزارة الأوقاف والأزهر الشريف، ومحكمًا لكثير من المسابقات الدولية لحفظة القرآن من كل دول العالم، وحصل على وسام من لبنان في الاحتفال بليلة القدر تقديرًا لجهوده في خدمة القرآن الكريم.تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19
تواصل معنا على
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر وفاة الشيخ الطبلاوي نقيب قراء القرآن الكريم في مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.