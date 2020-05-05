حقيقة “أقدم رسمة للحرم المكي”

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 5 مايو 2020 10:15 مساءً - ‏43 دقيقة مضت أخبار السعودية 131 زيارة

أكدت دارة الملك عبدالعزيز عدم صحة الصورة التي جرى تداولها في بعض المواقع والتي قيل إنها أقدم رسمة للحرم المكي الشريف.

وكان الصورة التي حظيت بتداول على نطاق واسع صاحبتها تعليقات تزعم بأن من رسمها هو المؤرخ الإغريقي هيرودتس سنة 532 قبل الميلاد، أي قبل 2552 عاماً، وهو ما نفته الدارة جملةً وتفصيلاً.

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وأوضحت الدارة أن هيرودتس لم يثبت أنه زار الجزيرة العربية، كما أن العصر الجاهلي كان يُوافق القرن الرابع الميلادي، أي بعد هيرودتس بحوالي تسعة قرون.

وأبانت أن الصورة ليست حقيقية لمكة المكرمة، وإنما تخيلية لموقع تصويري لأحد الأفلام.

