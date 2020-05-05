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صدت قوات الجيش اليمني، اليوم، هجوماً لمليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، في محافظة البيضاء، وسط اليمن.
وأفاد موقع "سبتمبر نت" الناطق الرسمي باسم الجيش اليمني بأن مجاميع من المليشيا الحوثية حاولت التقدم باتجاه مواقع في جبهة قانية بالمحافظة، إلا أن قوات الجيش اليمني، أفشلت تلك المحاولات وأجبرتها على الفرار.
وأسفرت تلك المواجهات عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا الحوثية، وتدمير عربات تابعة لها.
الجيش اليمني يصد هجوماً جديداً للمليشيا الحوثية في جبهة قانية وسط البلادوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-05-05
صدت قوات الجيش اليمني، اليوم، هجوماً لمليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، في محافظة البيضاء، وسط اليمن.
وأفاد موقع "سبتمبر نت" الناطق الرسمي باسم الجيش اليمني بأن مجاميع من المليشيا الحوثية حاولت التقدم باتجاه مواقع في جبهة قانية بالمحافظة، إلا أن قوات الجيش اليمني، أفشلت تلك المحاولات وأجبرتها على الفرار.
وأسفرت تلك المواجهات عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا الحوثية، وتدمير عربات تابعة لها.
05 مايو 2020 - 12 رمضان 1441
05:22 PM
أجبرها على الفرار.. سقوط قتلى وجرحى في صفوف الانقلابيين وتدمير عربات
صدت قوات الجيش اليمني، اليوم، هجوماً لمليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، في محافظة البيضاء، وسط اليمن.
وأفاد موقع "سبتمبر نت" الناطق الرسمي باسم الجيش اليمني بأن مجاميع من المليشيا الحوثية حاولت التقدم باتجاه مواقع في جبهة قانية بالمحافظة، إلا أن قوات الجيش اليمني، أفشلت تلك المحاولات وأجبرتها على الفرار.
وأسفرت تلك المواجهات عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا الحوثية، وتدمير عربات تابعة لها.
، الجيش اليمني يصد هجوماً جديداً للمليشيا الحوثية في جبهة قانية وسط البلاد ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اليمن
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