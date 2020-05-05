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طبّقت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الإجراءات الاحترازية بالتباعد الاجتماعي بين المصلين في المسجد الحرام داخل "المكبرية" وخارجها.
يأتي ذلك استمرارًا لتطبيق التباعد بين المصلين ضمن الإجراءات الوقائية التي قامت بها الرئاسة العامة بالتعاون مع رجال الأمن في المسجد الحرام لمنع وصول فيروس كورونا وانتشاره بين أوساط العاملين بالمسجد الحرام.
يُذكر أن الرئاسة العامة بالتعاون مع وزارة الصحة اتخذت مؤخرًا عددًا من الإجراءات الوقائية، بقياس درجات الحرارة أثناء الدخول للأئمة والمؤذنين ورجال الأمن وموظفي الرئاسة العامة؛ وذلك للتأكد من سلامة داخلي المسجد الحرام.
الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي التباعد بين المصلين المسجد الحرام فيروس كورونا الجديد
"رئاسة الحرمين" تستمر بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد "كورونا"عبدالرزاق البجالي الخليج 365 2020-05-05
طبّقت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الإجراءات الاحترازية بالتباعد الاجتماعي بين المصلين في المسجد الحرام داخل "المكبرية" وخارجها.
يأتي ذلك استمرارًا لتطبيق التباعد بين المصلين ضمن الإجراءات الوقائية التي قامت بها الرئاسة العامة بالتعاون مع رجال الأمن في المسجد الحرام لمنع وصول فيروس كورونا وانتشاره بين أوساط العاملين بالمسجد الحرام.
يُذكر أن الرئاسة العامة بالتعاون مع وزارة الصحة اتخذت مؤخرًا عددًا من الإجراءات الوقائية، بقياس درجات الحرارة أثناء الدخول للأئمة والمؤذنين ورجال الأمن وموظفي الرئاسة العامة؛ وذلك للتأكد من سلامة داخلي المسجد الحرام.
05 مايو 2020 - 12 رمضان 1441
10:29 PM
من خلال التباعد الاجتماعي بين المصلين داخل "المكبرية" وخارجها
طبّقت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الإجراءات الاحترازية بالتباعد الاجتماعي بين المصلين في المسجد الحرام داخل "المكبرية" وخارجها.
يأتي ذلك استمرارًا لتطبيق التباعد بين المصلين ضمن الإجراءات الوقائية التي قامت بها الرئاسة العامة بالتعاون مع رجال الأمن في المسجد الحرام لمنع وصول فيروس كورونا وانتشاره بين أوساط العاملين بالمسجد الحرام.
يُذكر أن الرئاسة العامة بالتعاون مع وزارة الصحة اتخذت مؤخرًا عددًا من الإجراءات الوقائية، بقياس درجات الحرارة أثناء الدخول للأئمة والمؤذنين ورجال الأمن وموظفي الرئاسة العامة؛ وذلك للتأكد من سلامة داخلي المسجد الحرام.
، "رئاسة الحرمين" تستمر بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد "كورونا" ،
المصدر : الخليج 365
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