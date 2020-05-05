محمد بن مسعود - الدمام - هطول أمطار متوسطة على مركز الغايل بـ"ظهران الجنوب" وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-05-05 هطلت مساء اليوم أمطار متوسطة على مركز الغايل التابع لمحافظة ظهران الجنوب؛ وسالت إثرها الشعاب والأودية. جعلها الله سقيا خير وبركة، وعمَّ بنفعها أرجاء البلاد. 05 مايو 2020 - 12 رمضان 1441 10:26 PM Advertisements سالت إثرها الشعاب والأودية مساء اليوم سالت إثرها الشعاب والأودية مساء اليوم هطلت مساء اليوم أمطار متوسطة على مركز الغايل التابع لمحافظة ظهران الجنوب؛ وسالت إثرها الشعاب والأودية. جعلها الله سقيا خير وبركة، وعمَّ بنفعها أرجاء البلاد. ، هطول أمطار متوسطة على مركز الغايل بـ"ظهران الجنوب" ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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