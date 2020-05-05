، "الحازمي" يوضح آلية تقليص مدة إذن الانتقال للمنشآت الصحية من 5 ساعات إلى ساعة واحدة ،

محمد بن مسعود - الدمام - قال لـ"الخليج 365" إن المقصود بالساعة هنا هو خروجه من المنزل حتى وصوله إلى المستشفى

كشف فهد الحازمي، المدير العام للاتصال المؤسسي بهيئة الهلال الأحمر السعودي، خلال الإيجاز الصحفي اليومي لمستجدات فيروس كورونا بالسعودية، آلية تقليص فترة إذن الانتقال للمنشآت الصحية من خمس ساعات إلى ساعة واحدة.

وأوضح "الحازمي" في رده على سؤال لـ"الخليج 365" حول أسباب تقليص فترة إذن الانتقال للمنشآت الصحية من 5 ساعات إلى ساعة واحدة؟: الجهات المعنية تصدر العديد من القرارات، ويتم مراجعتها، وتقويمها بناء على الملاحظات التي وردت.

وأضاف: اليوم اللجنة الأمنية ارتأت تقليص مدة الإذن من 5 ساعات إلى ساعة واحدة. فهل هذا يعني أن مدة خروج الشخص والذهاب إلى المنشأة الصحية ثم العودة في هذه المدة؟ بطبيعة الحال لا.

وتابع: المقصود هنا بالساعة هو خروجه من المنزل إلى وصوله إلى المنشأة الصحية، في حين أثناء وجوده في المنشأة الصحية هو ملزم بالحصول على تقرير طبي من المنشأة؛ ليتمكن من العودة إلى المنزل، وأيضًا إبرازه أمام النقاط الأمنية. وهذا هو التعديل في المدة فقط. هيئة الهلال الأحمر المنشآت الصحية فيروس كورونا الجديد