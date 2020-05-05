، نجران.. جمعية رعاية مرضى السرطان توزِّع 525 سلة غذائية على مستفيديها ،

أنهت جمعية "رعاية مرضى السرطان" بمنطقة نجران توزيع 525 سلة غذائية على الأسر المستفيدة من خدمات الجمعية، وذلك ضمن مبادرة "غذاؤنا واحد".
وأوضحت الجمعية أنه جرى توزيع الدفعة الأولى من السلال الغذائية البالغ عددها 525 سلة غذائية، شملت 19 صنفًا من المواد الغذائية، واستهدفت 525 أسرة من الأسر المعوزة من مرضى السرطان، وقامت بتوصيلها إلى منازلهم بمشاركة 15 متطوعًا. مشيرة إلى أنها بصدد توزيع الدفعة الثانية من السلال الغذائية خلال الأيام القادمة.
نجران.. جمعية رعاية مرضى السرطان توزِّع 525 سلة غذائية على مستفيديهاوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-05-05
أنهت جمعية "رعاية مرضى السرطان" بمنطقة نجران توزيع 525 سلة غذائية على الأسر المستفيدة من خدمات الجمعية، وذلك ضمن مبادرة "غذاؤنا واحد".
وأوضحت الجمعية أنه جرى توزيع الدفعة الأولى من السلال الغذائية البالغ عددها 525 سلة غذائية، شملت 19 صنفًا من المواد الغذائية، واستهدفت 525 أسرة من الأسر المعوزة من مرضى السرطان، وقامت بتوصيلها إلى منازلهم بمشاركة 15 متطوعًا. مشيرة إلى أنها بصدد توزيع الدفعة الثانية من السلال الغذائية خلال الأيام القادمة.
05 مايو 2020 - 12 رمضان 1441
10:20 PM
ضمن مبادرة "غذاؤنا واحد" وتوصيلها إلى منازلهم بمشاركة 15 متطوعًا
A A A
أنهت جمعية "رعاية مرضى السرطان" بمنطقة نجران توزيع 525 سلة غذائية على الأسر المستفيدة من خدمات الجمعية، وذلك ضمن مبادرة "غذاؤنا واحد".
وأوضحت الجمعية أنه جرى توزيع الدفعة الأولى من السلال الغذائية البالغ عددها 525 سلة غذائية، شملت 19 صنفًا من المواد الغذائية، واستهدفت 525 أسرة من الأسر المعوزة من مرضى السرطان، وقامت بتوصيلها إلى منازلهم بمشاركة 15 متطوعًا. مشيرة إلى أنها بصدد توزيع الدفعة الثانية من السلال الغذائية خلال الأيام القادمة.
، نجران.. جمعية رعاية مرضى السرطان توزِّع 525 سلة غذائية على مستفيديها ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر نجران.. جمعية رعاية مرضى السرطان توزِّع 525 سلة غذائية على مستفيديها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.