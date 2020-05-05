محمد بن مسعود - الدمام - المسند: عاصفة رملية متوسطة الكثافة تتحرك نحو عرعر صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-05-05 أكد أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند، أن عاصفة رملية متوسطة الكثافة أثرت مساء اليوم على أقصى شمال السعودية: القريات وطريف، والآن تؤثر على الجوف.

وقال عبر حسابه في تويتر: تتحرك ناحية عرعر، وتزحف باتجاه الجنوب الشرقي. 05 مايو 2020 - 12 رمضان 1441 09:58 PM Advertisements قال: أثرت مساء اليوم على أقصى شمال السعودية.. القريات وطريف قال: أثرت مساء اليوم على أقصى شمال السعودية.. القريات وطريف أكد أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند، أن عاصفة رملية متوسطة الكثافة أثرت مساء اليوم على أقصى شمال السعودية: القريات وطريف، والآن تؤثر على الجوف.

وقال عبر حسابه في تويتر: تتحرك ناحية عرعر، وتزحف باتجاه الجنوب الشرقي. ، المسند: عاصفة رملية متوسطة الكثافة تتحرك نحو عرعر ،

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