تركي آل الشيخ يتفاعل مع حالة امرأة تعول أبناء ويساعد في إيوائهم

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الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): تفاعل المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، مع حالة امرأة كبيرة في السن من ذوي الإعاقة تعول 5 أبناء وقد أعلنت عنها منصة "جود الإسكان" . تفاعل المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، مع حالة امرأة كبيرة في السن من ذوي الإعاقة تعول 5 أبناء وقد أعلنت عنها منصة "جود الإسكان" . وساهم تركي آل الشيخ، في مساعدة المرأة التي تعول الأبناء الذين يعانون الفاقة قلة ذات اليد وضعف الحالة. وكانت المنصة كان أوضحت أن المبلغ المتبقي لإيواء المرأة وأطفالها هو 233.550 ريال. يشار إلى أنه يمكن تقديم المساعدة للحالات عبر المنصة من خلال الرابط التالي اضغط هنـــــــا .

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