تأخير أذان المغرب 3 دقائق طوال رمضان بالباحة

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الرياض - علي القحطاني - الباحة (صدى): وجهت الرئاسة العامة للبحوث العلمیة والإفتاء، بتأخیر أذان صلاة المغرب في منطقة الباحة ثلاث دقائق طیلة شھر رمضان وجهت الرئاسة العامة للبحوث العلمیة والإفتاء، بتأخیر أذان صلاة المغرب في منطقة الباحة ثلاث دقائق طیلة شھر رمضان وتسلم فرع الشؤون الإسلامیة خطاباً ینص على إبلاغ المؤذنین بتأخیر وقت أذان المغرب بإضافة ثلاث دقائق على الموعد المحدد في تقویم أم القرى، بحسب " عكاظ " ویأتي ذلك بعد رصد مواطنین رفع الأذان قبل غروب قرص الشمس

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