شكرا لمتابعة خبر عن استشاري أمراض معدية : نتائج تحاليل كورونا تظهر سلبية أحيانا(فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أكد استشاري الأمراض المعدية سامي الحجار، على أن نتائج تحاليل كورونا تظهر سلبية أحيانا.

وقال الاستشاري لقناة " العربية " اليوم الثلاثاء، أن نتائج تحاليل كورونا تظهر سلبية أحيانا بسبب أخطاء في السحب أو الكمية أو النقل.

وأضاف: أن الفحص الجيني هو الأدق، وبشكل عام إذا كانت العينة سلبية في مختبر يخضع لمعايير الدقة.