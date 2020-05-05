استشاري أمراض معدية : نتائج تحاليل كورونا تظهر سلبية أحيانا(فيديو)

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الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):أكد استشاري الأمراض المعدية سامي الحجار، على أن نتائج تحاليل كورونا تظهر سلبية أحيانا.
وقال الاستشاري لقناة " العربية " اليوم الثلاثاء، أن نتائج تحاليل كورونا تظهر سلبية أحيانا بسبب أخطاء في السحب أو الكمية أو النقل.
وأضاف: أن الفحص الجيني هو الأدق، وبشكل عام إذا كانت العينة سلبية في مختبر يخضع لمعايير الدقة.
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