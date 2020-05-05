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النيابة العامة توضح أسباب التوقيف أثناء التحقيق وموقف النساء

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت النيابة العامة، أن نظام الإجراءات الجزائية أحاط توقيف المُتهم بضمانات دقيقة لما ينطوي عليه من المساس بِحُرية الأشخاص، وأجاز في أحوال مُحددة وعلى سبيل الاستثناء المساس بهذه الحرية بقصد إحداث موازنة شاملة بين حماية الحرية الشخصية للفرد وحماية المجتمع ومراعاة مصلحة التحقيق.

وأوضحت أساب التوقيف أثناء التحقيق وهي : إذا كانت الجريمة من الجرائم الكبيرة، إذا استوجبت مصلحة التحقيق توقيف المتهم، إذا لم يعين المتهم مكانًا يوافق عليه المحقق، إذا خشي هروب المتهم أو اختفاؤه، إذا لم يتعهد المتهم بالحضور عندما يُطلب منه ذلك.

وتودع المرأة المقبوض عليها في حال التلبس أو في حال صدور أمر توقيف لها في دار التوقيف المخصص بالنساء، كما يراعي في توقيف الأحداث والفتيات الأنظمة واللوائح المنظمة لذلك.

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