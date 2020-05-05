شكرا لمتابعة خبر عن حساب المواطن يوجه رسالة إلى أصحاب العقود المنتهية والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):كشف برنامج حساب المواطن، عن ضرورة تجديد بيانات المستفيد، عندما ينتهي عقد الإيجار.
وأكد أن بيانات المستفيد يتم مراجعتها دوريًا، وحال تم التعامل مع طلباتهم يمكنهم معرفة تفاصيل القرار النهائي بشأنها عبر خدمة "صوتك مسموع".
وأفاد بأن جميع المستندات التي لا تزال قيد الدراسة لدى البرنامج لا يمكن حذفها.
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