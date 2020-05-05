شكرا لمتابعة خبر عن دارة الملك عبدالعزيز : صورة الكعبة في الجاهلية "غير صحيحة" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أوضحت دارة الملك عبدالعزيز، أن موقع الكعبة المشرفة الذي تم نشره بشكل واسع وقيل إنها إحدى رسومات مؤرخ إغريقي وثقها في الجاهلية، غير صحيحة.

وتداولت بعض المواقع رسمة عُلق عليها بأنها قديمة وقام برسمها المؤرخ الإغريقي "هيرودوتس" سنة (٥٣٢) قبل الميلاد، إذ أكدت الدارة عدم صحتها.

وأوضحت أن المؤرخ لم يزر الجزيرة العربية والعصر الجاهلي يوافق القرن الرابع الميلادي أي بعد هيرودتس بتسعة قرون.

وأفادت بأن الصورة غير حقيقة، وإنما تخيلية لموقع تصويري لأحد الأفلام.