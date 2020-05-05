فيديو قديم يوثق تلاوة خاشعة للشيخ سعود الشريم من صلاة التراويح

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الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): وثّق مقطع فيديو قديم من أرشيف قناة ذكريات، تلاوة خاشعة من سورة "النساء" لفضيلة الشيخ سعود الشريم. وثّق مقطع فيديو قديم من أرشيف قناة ذكريات، تلاوة خاشعة من سورة "النساء" لفضيلة الشيخ سعود الشريم. وكانت التلاوة خلال أداء صلاة التراويح قديمًا في المسجد الحرام بمكة المكرمة 1414/09/03هـ.

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