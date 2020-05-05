فيديو قديم يوثق تلاوة خاشعة للشيخ سعود الشريم من صلاة التراويح

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الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):وثّق مقطع فيديو قديم من أرشيف قناة ذكريات، تلاوة خاشعة من سورة "النساء" لفضيلة الشيخ سعود الشريم.
وكانت التلاوة خلال أداء صلاة التراويح قديمًا في المسجد الحرام بمكة المكرمة 1414/09/03هـ.
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