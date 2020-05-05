بالصور.. التزام عالي المستوى بإجراءات التباعد بالمسجد الحرام

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الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى): شهدت الصلاة في المسجد الحرام التزام عالي المستوى بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس شهدت الصلاة في المسجد الحرام التزام عالي المستوى بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد. ووثقت عدد من الصور تطبيق التباعد على أكمل وجه بين أئمة المسجد الحرام والمصلين، بالإضافة للالتزام بارتداء الكمامات من قبل كبار السن.

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