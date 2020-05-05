شاهد.. ميدان أجياد في عهد الملك سعود

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الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى): وثّقت صورة تاريخية، ميدان أجياد أمام باب الملك سعود "رحمه الله"، الذي تم بناءه في التوسعة الأولى للمسجد الحرام عام 1954مـ. وثّقت صورة تاريخية، ميدان أجياد أمام باب الملك سعود "رحمه الله"، الذي تم بناءه في التوسعة الأولى للمسجد الحرام عام 1954مـ. يذكر أنه تم تغيير اسمه لاحقًا إلى باب الملك عبدالعزيز في عام 1967مـ وذلك في عهد الملك فيصل " رحمه الله " ، إذ تظهر منارتي باب العمره.

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