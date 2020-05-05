شاهد.. تفاصيل الأحكام الصادرة لثلاث قضايا فساد مالي وإداري

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): كشف المحدث الرسمي باسم هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، تفاصيل الأحكام الصادرة لثلاث قضايا فساد مالي وإداري. كشف المحدث الرسمي باسم هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، تفاصيل الأحكام الصادرة لثلاث قضايا فساد مالي وإداري. وقال المتحدث : القضية ذات المبلغ الكبير 60 مليون كانت تتعلق بجرائم فساد مالي وإداري في محاكم التنفيذ بعد الاشتباه في عدد من استندات اللتنفيذ المزورة فعاد خطاب رسمي بالموضوع وتم ضبط جميع المتورطين. وأضاف: البلاغات هي مصدر مهم لكشف الحقيقة وقضايا الفساد المالي والإداري، والهيئة لديها أداة تحليل ضخمة.

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