شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. سمر الحمود: «رفضت العمل في بريطانيا ردا لجميل المملكة» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

كشفت الدكتورة سمر الحمود؛رئيس لجنة تحكيم الأبحاث العلمية في الوكالة الدولية لبحوث السرطان التابعة لـ منظمة الصحة العالمية منذ 2018، أنها تلقت عرضًا مغريًا من بريطانيا بعد انتهاء فترة الابتعاث لاستكمال عملها هناك.

وأوضحت "الحمود" في برنامج "اللقاء من الصفر"، أنها رفضت العمل في البريطانيا لأجل وطنها، لافتة إلى أنه مثل ما تسببت المملكة في ابتعاثهم للخارج يجب عليها رد هذا الجميل والعودة لدعم القطاع في المملكة.