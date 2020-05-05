شكرا لقرائتكم خبر عن المحافظ ”محروس” يصدر بيانا هــامًا بشأن تمرد مليشيات ”الانتقالي” التابعة للإمارات في سقطرى اليمنية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصدر محافظ محافظة أرخبيل سقطرى، رمزي محروس، اليوم الثلاثاء، بيانا مهما بشأن تمرد مليشيا المجلس الانتقالي التابعة للإمارات في عاصمة المحافظة.



ودعا في البيان، قوات الواجب(في إشارة إلى القوات السعودية في المحافظة) الى الزام مليشيا الانتقالي بتنفيذ ما التزمت به والتراجع عن دعواتها وشعاراتها التحريضية والداعية الى زج المجتمع السقطري في اقتتال وصراع عبثي لتنفيذ اجندتها الخبيثة والدخيلة على المحافظة واهاليها المسالمين.



وأهاب بجميع المواطنين بعدم الاستجابة لدعوات التمرد و الفوضى التي تطلقها وتنادي بها مليشيا الانتقالي والاسهام مع الدولة والاجهزة الامنية وقوات الجيش والامن في تطبيق النظام والحفاظ على سلم المجتمع وحماية المصالح العامة والخاصة.



وأضاف: في محاولة أخرى لجر المحافظة للعنف ونشر الفوضى والتخريب اقدمت مجاميع مسلحة تابعة لمليشيا ما يسمى بالمجلس الانتقالي الى محاولة اقتحام مبنى المحافظة في مدينة حديبو عصر هذ اليوم الثلاثاء 5 مايو 2020م 12 من رمضان، تم التصدي لها من حماية المبنى من القوات الأمنية والقوات المشتركة ولاذوا بالفرار.

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وأكد البيان أن محاولات الانتقالي لجر المحافظة الى الفوضى وأعمال الشغب ستواجه من الجيش والأمن بحزم وبفرض النظام والقانون وحفظ حقوق الجميع وتطبيق العدالة بحق المخالفين للنظام.

وأشار إلى أن هذ الفعل الأرعن يعتبر مخالفة صريحة ونقض لما التزم به المجلس الانتقالي في وقت سابق من اعادة القوات المنهوبة من اللواء الاول مشاة بحري الى مواقعها في اللواء وانهاء المظاهر المسلحة وأسباب التوتر والالتزام بالنظام والقانون.



وكانت قوات الجيش اليمني استعادت، اليوم، مبنى السلطة المحلية بالمحافظة بعد ساعات مند اقتحامه من قبل مليشيا المجلس الانتقالي التابعة للإمارات.

وذكرت مصادر بأن تعزيزات سعودية في طريقها إلى مبنى السلطة المحلية لتأمينه، بعد استعادته من قبل قوات الجيش.

وعمد المسلحون على ترديد شعارات انفصالية وإنزال العلم الجمهوري من على المبنى، قبل أن يتم إعادته بعد استعادة المبنى.