وزارة التعليم: استمرار التدريس عن بعد.. و4 مزايا للطلاب

جددت وزارة التعليم التأكيد على أن عملية «التعليم عن بعد»، مستمرة حتى نهاية العام الدراسي وفق خيارات متعددة، يبذل خلالها المعلمون والمعلمات جهودًا كبيرة مع طلابهم، لمعرفة مستوى التحصيل الدراسي وتعزيز نواتج التعلم.

وعددت الوزارة، عبر موقعها الإلكتروني، فوائد التقويم عن بعد للطلاب والطالبات، بما يضمن إثراء العملية التعليمة، وتعزيز من مستوى تحصيل الطلاب، وثقتهم بأنفسهم، واستمرار رحلتهم التعليمية للمستقبل، فضلًا عن تفاعل المعلمين مع الطلاب بما يظهر مدى إخلاصهم، وسمو رسالتهم، وحرصهم على أبنائهم وبناتهم، ورفع مستوى تحصيلهم.

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