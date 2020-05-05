بالصور.. الموارد البشرية و«البحر الأحمر للتطوير» يدعمان برامج المسؤولية الاجتماعية

وَقّعَتْ شركة البحر البحر الأحمر للتطوير، المُنفّذة لأحد أكثر مشاريع السياحة طموحًا في العالم، مذكرة تفاهم مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية؛ لدعم برامج المسؤولية الاجتماعية التي تقدمها بمجال تمكين وخدمة أفراد المجتمع المحلي المحيط بوجهة مشروع البحر الأحمر.

ويستهدف الجانبان بتوقيع المذكرة، دعم جهودهما في تعزيز وتحسين نوعية حياة أبناء منطقة مشروع البحر الأحمر؛ حيث ستوفر الوزارة المعلومات والبيانات الرئيسة المطلوبة لتنفيذ حملات المسؤولية الاجتماعية التي تقودها الشركة، فضلًا عن وضع خطة عمل تضمن تفعيل نهج المسؤولية الاجتماعية للشركات بما يضمن تحديد الأنشطة والبرامج المطلوب تنفيذها بناءً على الأوليات الوطنية.

ووقّع المذكرة كل من وكيل "وزارة العمل والتنمية الاجتماعية" لشؤون التنمية الاجتماعية، سليمان الزبن، والرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير، جون باغانو، والذي علّق قائلًا: إن المذكرة خطوة مهمة نحو تعزيز ودعم أطر المسؤولية الاجتماعية في شركتنا بما يتماشى مع خطط المملكة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، متابعًا: إننا نؤمن بأن العمل مع الوزارة سيخدم المجتمع السعودي بشكلٍ عام، والمجتمع المحلي المحيط بوجهتنا بشكلٍ خاص والذي يحظى باهتمامنا ويُعد جزءًا مُهمًا من رؤية شركتنا، حيث نعمل على تطوير وجهة فاخرة تضع المملكة على خريطة السياحة العالمية، وتستحدث معايير جديدة للتنمية المستدامة تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة الـ (17) التي وضعتها الأمم المتحدة

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من جهته، أكد الزبن حرص وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على خلق شراكة حيوية فاعلة تُحفز القطاع الخاص للعمل بتكاملية مع الوزارة لدعم وإنجاح برامج ومبادرات المسؤولية الاجتماعية، وإحداث أثرها في المجتمع السعودي، وعليه فإن هذا هو الهدف من هذا التعاون بين الوزارة وشركة البحر الأحمر للتطوير.

يذكر أن شركة البحر الأحمر للتطوير أطلقت مبادراتٍ عدة في وجهة مشروع البحر الأحمر، لدعم المجتمع المحلي، وخلق فرص عمل لأبناء المنطقة، أحدثها كان تخريج "45" شابًا سعوديًا ضمن "برنامج مشتل البحر الأحمر المنتهي بالتوظيف"، بالتعاون مع جمعية سكن للتنمية الأسرية في أملج، وجامعة تبوك، للعمل في مشتل مشروع البحر الأحمر فورَ افتتاحه، ويجسد البرنامج إحدى أدوار الشركة على صعيد المسؤولية الاجتماعية، للمساهمة في بناء مستقبل آمن ومستدام للشباب السعودي. كما يُعد "برنامج نخبة الخريجين" ضمن سلسلة مبادرات أطلقتها شركة البحر الأحمر للتطوير لتمكين الشباب من العمل في مسارات مهنية واعدة وجديدة في قطاع السياحة. حيث قدَّمت الشركة بالتعاون مع جامعة الأمير مقرن بن عبدالعزيز "120" منحة دراسية للطلاب من الجنسين للعام الدراسي (2019-2020) وباعتماد من جامعة لوزان الفندقية العالمية، بهدف تهيئة مزيد من الخريجين للعمل في شركة البحر الأحمر أو مع شركائها من الشركات العالمية والمحلية.

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