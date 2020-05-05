السفارة السعودية لرعايا المملكة بإسبانيا: نسقوا معنا إجراءات العودة للوطن

دعت سفارة المملكة في إسبانيا، اليوم الثلاثاء، السعوديين المتواجدين هناك الراغبين في العودة للمملكة التواصل مع قسم شؤون السعوديين في السفارة في أقرب فرصة ممكنة.

يأتي هذا في إطار الاستعدادات الجارية لترتيب عودة المواطنين والمواطنات المتواجدين في إسبانيا والراغبين في العودة لأرض الوطن.

وقالت السفارة -عبر حسابها بموقع "تويتر"-: "تأمل السفارة من كل المواطنين والمواطنات المتواجدين حاليًا في إسبانيا، سواء المسجلين على المنصة أو الذين فاتهم التسجيل في المنصة بعد انتهاء الموعد المحدد، التواصل مع قسم شؤون السعوديين في السفارة في اقرب فرصة ممكنة.

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