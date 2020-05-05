طالبتهم بالتواصل مع قسم شؤون السعوديين..
دعت سفارة المملكة في إسبانيا، اليوم الثلاثاء، السعوديين المتواجدين هناك الراغبين في العودة للمملكة التواصل مع قسم شؤون السعوديين في السفارة في أقرب فرصة ممكنة.
يأتي هذا في إطار الاستعدادات الجارية لترتيب عودة المواطنين والمواطنات المتواجدين في إسبانيا والراغبين في العودة لأرض الوطن.
وقالت السفارة -عبر حسابها بموقع "تويتر"-: "تأمل السفارة من كل المواطنين والمواطنات المتواجدين حاليًا في إسبانيا، سواء المسجلين على المنصة أو الذين فاتهم التسجيل في المنصة بعد انتهاء الموعد المحدد، التواصل مع قسم شؤون السعوديين في السفارة في اقرب فرصة ممكنة.
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كانت هذه تفاصيل خبر السفارة السعودية لرعايا المملكة بإسبانيا: نسقوا معنا إجراءات العودة للوطن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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