حساب المواطن لأصحاب العقود المنتهية: تابعونا لاستمرار الدعم

أوضح برنامج حساب المواطن، الإجراءات المطلوبة حال تغير عقد الإيجار، مشيرًا إلى أهمية متابعة تجديد بيانات المستفيد عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج ليمكنه استمرار الحصول على الدعم.

وأضاف البرنامج ردًّا على مواطن تساءل عن انتهاء عقد إيجار شقته، عبر تويتر، أن بيانات المستفيدين تخضع للمراجعة بشكل دوري، وحال تم التعامل مع طلباتهم يمكنهم معرفة تفاصيل القرار النهائي بشأنها عبر خدمة «صوتك مسموع» من خلال البوابة الإلكترونية وإدخال (رقم الطلب، رقم الهوية)، ثم الضغط على أيقونة «تحقق»، مشيرًا إلى أن جميع المستندات التي لا تزال قيد الدراسة لدى البرنامج لا يمكن حذفها.

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