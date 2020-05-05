الحصيني يحدد منخفضًا جويًّا يؤثر على مناطق سعودية

توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، موقع المنخفض الجوي الذي تشهده المملكة العربية السعودية اليوم الثلاثاء، والمصحوب بنشاط في الرياح.

وقال الحصيني، عبر تويتر، تتكون السحب الرعدية الممطرة وموقع المنخفض الجوي عصر اليوم من جنوب غرب المملكة الى شمال شرقها مرورًا بالوسطى وعلى الأطراف الشمالية من المملكة وعلى اليمن وشرق المتوسط مع نشاط للرياح الهابطة المثيرة للأتربة.

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، هطول أمطار رعدية، غدًا الأربعاء، وتتفاوت من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد قد تؤدي إلى تدفق السيول ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق جازان، عسير، نجران تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض.

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