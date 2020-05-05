السعودية اليوم / أمطار على مركز الغايل بظهران الجنوب



ظهران الجنوب 12 رمضان 1441 هـ الموافق 05 مايو 2020 م واس

هطلت مساء اليوم أمطار متوسطة على مركز الغايل التابع لمحافظة ظهران الجنوب, سالت على إثرها الشعاب والأودية .

جعلها الله سقيا خير وبركة، وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.

// انتهى //

21:59ت م

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