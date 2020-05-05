السعودية اليوم / أكثر من 10 آلاف مستفيد من مبادرة "دواءك يوصلك" بمستشفيات صحة جازان



الرياض 12 رمضان 1441 هـ الموافق 05 مايو 2020 م واس

أوضحت صحة جازان أن عدد المستفيدين من مبادرة "دواءك يوصلك" بمستشفيات المنطقة بلغ 10232 مستفيداً خلال شهر أبريل الماضي.

وأبانت أن المبادرة كان تنفيذها بمشاركة 318 متطوعاً من المسجلين في منصة التطوع الصحي التي أعلنتها وزارة الصحة مؤخراً بعد خضوعهم لبرنامج تأهيلي مكثف في العمل التطوعي، ومكافحة العدوى إلى جانب الصيادلة ومنسوبي المستشفيات.

وكانت صحة جازان قد أعلنت عبر حساباتها الرسمية في وسائل التواصل الاجتماعي عن أرقام الاتصال المخصصة لصرف الأدوية بجميع المستشفيات بالمنطقة.

ويأتي ذلك تنفيذاً للإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التي تتخذها وزارة الصحة للحد من انتشار فيروس

// انتهى //

21:31ت م

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الرياض 12 رمضان 1441 هـ الموافق 05 مايو 2020 م واسأوضحت صحة جازان أن عدد المستفيدين من مبادرة "دواءك يوصلك" بمستشفيات المنطقة بلغ 10232 مستفيداً خلال شهر أبريل الماضي.وأبانت أن المبادرة كان تنفيذها بمشاركة 318 متطوعاً من المسجلين في منصة التطوع الصحي التي أعلنتها وزارة الصحة مؤخراً بعد خضوعهم لبرنامج تأهيلي مكثف في العمل التطوعي، ومكافحة العدوى إلى جانب الصيادلة ومنسوبي المستشفيات.وكانت صحة جازان قد أعلنت عبر حساباتها الرسمية في وسائل التواصل الاجتماعي عن أرقام الاتصال المخصصة لصرف الأدوية بجميع المستشفيات بالمنطقة.ويأتي ذلك تنفيذاً للإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التي تتخذها وزارة الصحة للحد من انتشار فيروس كورونا ، وحفاظاً على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.// انتهى //21:31ت م0186

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