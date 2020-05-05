السعودية اليوم / الحكومة الباكستانية توافق على تخفيف إجراءات الإغلاق بسبب كورونا



إسلام آباد 12 رمضان 1441 هـ الموافق 05 مايو 2020 م واس

قررت الحكومة الباكستانية تخفيف إجراءات الإغلاق المفروضة بسبب فيروس

جاء هذا القرار خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم في إسلام آباد برئاسة رئيس الوزراء عمران خان لمراجعة الوضع العام في باكستان في ظل الإغلاق المفروض منذ أسابيع للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأوضحت مصادر حكومية أنه تقرر في الاجتماع تخفيف إجراءات الإغلاق اعتباراً من التاسع من مايو الجاري.

// انتهى //

21:24ت م

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إسلام آباد 12 رمضان 1441 هـ الموافق 05 مايو 2020 م واسقررت الحكومة الباكستانية تخفيف إجراءات الإغلاق المفروضة بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" .جاء هذا القرار خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم في إسلام آباد برئاسة رئيس الوزراء عمران خان لمراجعة الوضع العام في باكستان في ظل الإغلاق المفروض منذ أسابيع للحد من انتشار فيروس كورونا.وأوضحت مصادر حكومية أنه تقرر في الاجتماع تخفيف إجراءات الإغلاق اعتباراً من التاسع من مايو الجاري.// انتهى //21:24ت م0183

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