السعودية اليوم / كلية الطب بجامعة القصيم تطلق عيادتها الافتراضية المجتمعية بمختلف التخصصات



بريدة 12 رمضان 1441 هـ الموافق 05 مايو 2020 م واس

أطلقت جامعة القصيم، مُمثلة بكلية الطب، بالتعاون مع المدينة الطبية، اليوم، عيادتها الافتراضية المجتمعية، بمختلف التخصصات الطبية، تحت شعار «كلنا مسؤول في خدمة وصحة مجتمعنا».

وتأتي هذه المبادرة في إطار المسؤولية المجتمعية للجامعة التي توجه جميع إمكانياتها المادية والبشرية وكوادرها الطبية المتخصصة للمساهمة في تقديم خدماتها المجانية لأفراد المجتمع، خاصة في ظل الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المملكة لمواجهة انتشار

وأوضح المشرف على العيادات الافتراضية، رئيس وحدة خدمة المجتمع بكلية الطب الدكتور عبدالحكيم المطيري أنه في ظل جائحة كورونا أصبح من غير السهل الوصول لعدد كبير من أفراد المجتمع والذهاب إلى العيادات التخصصية، لذلك فقد أطلقت هذه العيادة الافتراضية في مختلف التخصصات الصحية، وذلك من منطلق المسؤولية المجتمعية وللتخفيف من معاناة المرضى في أوقات حظر التجوال من خلال تقديم الخدمة الصحية من استشارات طبية وتقديم العلاج لبعض الحالات التي لا تحتاج إلى الذهاب للمستشفيات، وكذلك صرف الأدوية من صيدلية المستشفى الجامعي لمنسوبي الجامعة ولغيرهم عن طريق البرامج المعتمدة من وزارة الصحة.

// انتهى //

21:17ت م

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بريدة 12 رمضان 1441 هـ الموافق 05 مايو 2020 م واسأطلقت جامعة القصيم، مُمثلة بكلية الطب، بالتعاون مع المدينة الطبية، اليوم، عيادتها الافتراضية المجتمعية، بمختلف التخصصات الطبية، تحت شعار «كلنا مسؤول في خدمة وصحة مجتمعنا».وتأتي هذه المبادرة في إطار المسؤولية المجتمعية للجامعة التي توجه جميع إمكانياتها المادية والبشرية وكوادرها الطبية المتخصصة للمساهمة في تقديم خدماتها المجانية لأفراد المجتمع، خاصة في ظل الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المملكة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.وأوضح المشرف على العيادات الافتراضية، رئيس وحدة خدمة المجتمع بكلية الطب الدكتور عبدالحكيم المطيري أنه في ظل جائحة كورونا أصبح من غير السهل الوصول لعدد كبير من أفراد المجتمع والذهاب إلى العيادات التخصصية، لذلك فقد أطلقت هذه العيادة الافتراضية في مختلف التخصصات الصحية، وذلك من منطلق المسؤولية المجتمعية وللتخفيف من معاناة المرضى في أوقات حظر التجوال من خلال تقديم الخدمة الصحية من استشارات طبية وتقديم العلاج لبعض الحالات التي لا تحتاج إلى الذهاب للمستشفيات، وكذلك صرف الأدوية من صيدلية المستشفى الجامعي لمنسوبي الجامعة ولغيرهم عن طريق البرامج المعتمدة من وزارة الصحة.// انتهى //21:17ت م0181

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.