السعودية اليوم / اليمن تسجل 9 حالات جديدة بفيروس كورونا المستجد



عـدن 12 رمضان 1441 هـ الموافق 05 مايو 2020 م واس

أعلنت اللجنة العليا للطوارئ في اليمن عن تسجيل تسع إصابات جديدة بفيروس

وقالت اللجنة في حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر" جرى تسجيل (9) حالات إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأخيرة، منها حالة في محافظة حضرموت و(8) حالات في العاصمة المؤقتة عدن بينها وفاة، ليرتفع عدد الحالات المؤكدة منذ العاشر من أبريل إلى (21) حالة بينها (3) وفيات".

// انتهى //

21:16ت م

0180



عـدن 12 رمضان 1441 هـ الموافق 05 مايو 2020 م واسأعلنت اللجنة العليا للطوارئ في اليمن عن تسجيل تسع إصابات جديدة بفيروس كورونا بينها وفاة في محافظتي حضرموت وعدن اليمنيتين.وقالت اللجنة في حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر" جرى تسجيل (9) حالات إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأخيرة، منها حالة في محافظة حضرموت و(8) حالات في العاصمة المؤقتة عدن بينها وفاة، ليرتفع عدد الحالات المؤكدة منذ العاشر من أبريل إلى (21) حالة بينها (3) وفيات".// انتهى //21:16ت م0180

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