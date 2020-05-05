السعودية اليوم / البيئة والمياه والزراعة بالاحساء تكافح الجراد الصحراوي



الأحساء 12 رمضان 1441 هـ الموافق 05 مايو 2020 م واس

ينفذ مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الأحساء لليوم الثاني على التوالي أسراب الجراد الصحراوي في واحة الأحساء ، وذلك بعد ورود أكثر من 80 بلاغاً متفرقاً عن وجود لإسراب الجراد .

وأوضح مدير المكتب المهندس إبراهيم بن خليل الخليل انه يتم حاليا استمرار المكافحة المباشرة في مواقع متفرقة في المحافظة ، حيث تم دعم وتكثيف عدد فرق المكافحة ، نظرًا لتحرك الأسراب في مناطق متفرقة .

وحذر المواطنين والمزراعين الى عدم تناول الجراد أو لمسه وبيعه وذلك بسبب الرش بالمبيدات الحشرية ، كما دعا المزارعين الى عدم إخراج المواشي والطيور من الحضائر أو الرعي في المناطق التي تم تعرضها لعمليات المكافحة والرش بالمبيد .

وأفاد المهندس الخليل ان المكتب قد خصص غرفة طوارئ لاستقبال البلاغات بوجود أسرب الجراد متضمنة أسم صاحب البلاغ ورقم التواصل وموقع الجراد عبر GPS والمنطقة والحي وأرسال تلك المعلومات عبر الوآتساب لبلاغات الجراد 0530233560 والرقم المخصص لمكتب الاحساء رقم " 0558000966 " ، للمساعدة على مكافحة الجراد بالمحافظة .

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20:37ت م

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