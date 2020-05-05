كيف يتحقق الأمن العام من تصاريح التنقل ميدانيًا ؟

2020-05-05

متابعات الخليج 365 - الرياض

يباشر الأمن العام بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي ميدانيًا التحقق من تصاريح التنقل لبعض الفئات المستثناة من منع التجول عبر تطبيق توكلنا في نسخته التجريبية.

يذكر أن تطبيق توكلنا، كشف اليوم الثلاثاء في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”، عن انضمام أكثر من مليون مستخدم في إطلاقه التجريبي ممّن وصلت إليهم رسالة نصية لتحميل التطبيق، وذلك ضمن المرحلة الأولى من مراحل تسجيل الأفراد.

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ويعد تطبيق “توكلنا” المعتمد من وزارة الصحة من أحدث الجهود الحكومية التي تهدف إلى مكافحة فيروس “كورونا” المستجد من خلال تقديم معلومات لحظية ومباشرة عن عدد إصابات فيروس “كورونا” في السعودية، علاوة على توفير أحدث التنبيهات والأخبار الطبية الصادرة عن وزارة الصحة حول الفيروس وانتشاره، وسبل الوقاية منه.

وسيتم لاحقًا إعلان موعد الإطلاق الرسمي لتطبيق “توكلنا”، الذي سيكون التسجيل فيه متاحًا للأفراد من مواطنين ومقيمين؛ إذ سيحتوي التطبيق على عديد من الخصائص التي من شأنها أن تسهم في تسهيل حصولهم على تصاريح التجول خلال فترة المنع، مثل: تصاريح الحالات الإنسانية، والحالات الطبية الطارئة، والتصاريح لأغراض التموين.

وتم تخصيص تطبيق “توكلنا” في إصداره الحالي للجهات الحكومية والخاصة المستثناة من قرار منع التجول لتمكينها من إصدار التصاريح إلكترونيًّا لموظفيها من خلال منصة للجهات الحكومية، وأخرى للقطاع الخاص، إضافة إلى تمكين مَن لديه مواعيد طبية ومندوبي تطبيقات التوصيل من الحصول على التصاريح اللازمة لتيسير تنقلهم في أثناء أوقات المنع.تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19

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