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تحذير طبي من تجاهل علاج سعفة الرأس
التخلص من المشط لمنع تكرار الالتهاب
متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة
حذر طبيب الجلدية الدكتور هيثم محمود شاولي، من إهمال مرض سعفة الرأس الذي يُعرف بمرض التينيا، مبينًا لـ” متابعات الخليج 365” أن المرض عبارة عن التهاب في فروة الرأس بسبب الفطريات، ويحدث غالبًا لدى الأطفال، ونادرًا ما يصيب البالغين، وسببه عدوى بنوع من الفطريات الجلدية الموجودة في الإنسان، وعن طريق الاتصال المباشر بالحيوانات.
وأشار إلى إن أهم أعراضه حدوث حكة، واحمرار، وجفاف في فروة الرأس، وجود قشور في المنطقة المصابة، بقع صلعاء في الشعر بها قشور، أو نقط سوداء مكان بصيلات الشعر المفقود، بقع متورمة، ومنتفخة مؤلمة، حدوث القراع وهي بقعة بها قشرة صفراء.
وحول علاجه قال: تختلف الأدوية بحسب شدة الإصابة، حيث يتم علاج التهابات فروة الرأس بالأدوية المضادة للفطريات التي يتم تناولها عن طريق الفم، وعادةً يتطلب العلاج تناول الدواء مرة، أو مرتين يوميًّا لمدة تتراوح بين أسبوعين و12 أسبوعًا اعتمادًا على نوع الدواء، ومدى استجابة العدوى للعلاج.
وعن الوقاية اختتم تصريحاته قائلًا: لمنع تكرار الالتهاب من المهم التخلص من أي أمشاط، أو فُرَش، أو مشابك، أو غيرها من منتجات العناية بالشعر، استخدام الشامبو العلاجي لسعفة الرأس للأشخاص المحيطين بالمصاب، وإن كانوا غير مصابين بالالتهاب، عدم مشاركة المناشف، أو فرش الشعر، أو القبعات، أو أغطية الوسائد مع أشخاص آخرين، غسل المناشف بالماء الدافئ، والصابون بعد كل استخدام، إذا كان هناك حيوانات أليفة بالمنزل كالقطط، فلابد أن يجرى عليها الفحص الطبي للتأكد من عدم إصابتها، أو حملها للفطريات.تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19
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