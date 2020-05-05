محمد بن مسعود - الدمام - ديفيد باول في مؤتمر صحفي: من الممكن الإبقاء على التخصيص المعتاد للمقاعد قال الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) إنه يوصي بارتداء الكمامات على متن الرحلات الجوية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد عندما يتم استئناف حركة الطيران. ووفق رويترز قال ديفيد باول المستشار الطبي لإياتا للصحفيين في مؤتمر عبر الهاتف اليوم الثلاثاء إنه بينما من الممكن الإبقاء على التخصيص المعتاد للمقاعد لكن التوصية هي الإلزام بارتداء الكمامات أو أغطية الوجه على متن الطائرات.الاتحاد الدولي للنقل الجوي إياتا فيروس كورونا الجديد في توصية جديدة.. إياتا: يجب ارتداء كمامات أثناء رحلات الطيران مستقبلاً صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-05-05 قال الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) إنه يوصي بارتداء الكمامات على متن الرحلات الجوية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد عندما يتم استئناف حركة الطيران. ووفق رويترز قال ديفيد باول المستشار الطبي لإياتا للصحفيين في مؤتمر عبر الهاتف اليوم الثلاثاء إنه بينما من الممكن الإبقاء على التخصيص المعتاد للمقاعد لكن التوصية هي الإلزام بارتداء الكمامات أو أغطية الوجه على متن الطائرات. Advertisements 05 مايو 2020 - 12 رمضان 1441 08:23 PM ديفيد باول في مؤتمر صحفي: من الممكن الإبقاء على التخصيص المعتاد للمقاعد ديفيد باول في مؤتمر صحفي: من الممكن الإبقاء على التخصيص المعتاد للمقاعد قال الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) إنه يوصي بارتداء الكمامات على متن الرحلات الجوية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد عندما يتم استئناف حركة الطيران. ووفق رويترز قال ديفيد باول المستشار الطبي لإياتا للصحفيين في مؤتمر عبر الهاتف اليوم الثلاثاء إنه بينما من الممكن الإبقاء على التخصيص المعتاد للمقاعد لكن التوصية هي الإلزام بارتداء الكمامات أو أغطية الوجه على متن الطائرات. ، في توصية جديدة.. إياتا: يجب ارتداء كمامات أثناء رحلات الطيران مستقبلاً ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر في توصية جديدة.. إياتا: يجب ارتداء كمامات أثناء رحلات الطيران مستقبلاً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.