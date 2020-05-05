، مع العزل المنزلي.. الصحة: المخالط لمصابي "كورونا" يجب أن يخضع للتحليل ،

محمد بن مسعود - الدمام - قالت: يعتبر حالة اشتباه.. أكدت إمكانية أن ينقل المرض في فترة حضانة الفيروس

أكدت وزارة الصحة بأن ‏المخالط لحالة مؤكدة بعدوى فيروس كورونا "كوفيد ١٩" يعتبر حالة اشتباه ينبغي أن يطبق عليه التحليل المخبري بالإضافة للعزل المنزلي كما أنه من الممكن أن ينقل العدوى للآخرين في فترة حضانة الفيروس.

جاء ذلك في رد على استفسار حول ما إذا تم مخالطة مصاب ومن ثم مخالطة آخرين هل يتم نقل العدوى؟.

وأشارت تقارير منشورة عبر موقع " sciencealert." أن بعض الأشخاص يتعرضون للإصابة دون ظهور أي أعراض عليهم، وتشير الدراسات الحديثة إلى أن حوالي 80 بالمائة أو أكثر من المصابين بكورونا هم "حاملون صامتون" للفيروس، والبعض الآخر تظهر عليهم أعراض خفيفة أو شديدة على حسب تمكن الفيروس من جسم الشخص.

وبينت الدراسة أن الأطفال والشباب والأشخاص الأصحاء هم الأقل عرضة لظهور الأعراض الخاصة بالفيروس التاجي كورونا، وأضافت الدراسة أنه لحساب النسب الحقيقية للأشخاص الذين لا يظهر عليهم أي أعراض حتى يتمكن المرض من الجسم يجب توسيع الاختبار ليشمل جميع السكان.

وأضافت الدراسة، أن العلماء لم يستطيعوا التوصل لإجابة توضح لماذا يصاب البعض بالفيروس التاجي كورونا دون وجود أعراض، بينما يصاب البعض بالفيروس مع ظهور أعراض تهدد حياتهم للخطر.وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد