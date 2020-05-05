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بلغت حالات الإصابة بوباء كورونا اليوم في الجزائر 4838 إصابة بينها 470 وفاة و2067 حالة شفاء، وذلك بعد تسجيل 190 إصابة جديدة و5 وفيات في الـ24 ساعة الماضية.
وأفاد المتحدث باسم لجنة رصد ومتابعة الوباء بوزارة الصحة الجزائرية جمال فورار في تصريحه اليومي أن 69 حالة شفاء جديدة تمّ تسجيلها في المدة المذكورة، ليصل إجمالي عدد المتعافين من الوباء إلى 2067 حالة.فيروس كورونا الجديد الجزائر
05 مايو 2020 - 12 رمضان 1441 08:51 PM
وصل إجمالي عدد المتعافين من الوباء بالبلاد إلى 2067 حالة4838 إصابة بفيروس كورونا في الجزائر بينها 470 وفاة
بلغت حالات الإصابة بوباء كورونا اليوم في الجزائر 4838 إصابة بينها 470 وفاة و2067 حالة شفاء، وذلك بعد تسجيل 190 إصابة جديدة و5 وفيات في الـ24 ساعة الماضية.
وأفاد المتحدث باسم لجنة رصد ومتابعة الوباء بوزارة الصحة الجزائرية جمال فورار في تصريحه اليومي أن 69 حالة شفاء جديدة تمّ تسجيلها في المدة المذكورة، ليصل إجمالي عدد المتعافين من الوباء إلى 2067 حالة.
، 4838 إصابة بفيروس كورونا في الجزائر بينها 470 وفاة ،
المصدر : الخليج 365
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